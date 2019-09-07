События

12:28 07.09.2019

Украинский самолет вылетает из "Внуково"

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Украинский самолет вылетает из "Внуково"

Самолет с украинской ливреей взлетает с московского аэропорта "Внуково".

Как передает корреспондент "Интерфакса", Ан-148 поднялся в небо, на его борту символика Украины. На борту как ожидается, находятся 35 освобождаемых украинских граждан.

В свою очередь, находящийся во "Внуково" замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Фейсбук: " Встречайте".

Как сообщалось, одновременно самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена, вылетает из аэропорта "Борисполь" в Москву.

В рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, в Украину возвращаются: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Также вернулись 24 военнопленные украинские моряка: Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Владимир Лисовой, Денис Гриценко, сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока.

 

Теги: #рф #самолет #украина #обмен_пленными
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