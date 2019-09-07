Самолет с передаваемыми российской стороне лицами вылетел из "Борисполя"

Самолет, прибывший утром из России, вылетел в субботу пополудни из киевского аэропорта "Борисполь" с передаваемыми российской стороне лицами на борту.

"Только что из Борисполя вылетел российский борт с передаваемыми российской стороне гражданами", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Одновременно из Москвы, по словам собеседника агентства, вылетает украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле "35 на 35". Процесс планируется завершить в субботу, 7 сентября.