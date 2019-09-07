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09:52 07.09.2019

Мэр Днепра Филатов досрочно открыл Новый мост

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Мэр Днепра Филатов досрочно открыл Новый мост

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Центральный мост открыт после капитального ремонта, движение по мосту открыто в обе стороны.

"Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр", - написал Филатов на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.

При этом он отметил, что никогда "не держался за свое кресло" и готов уйти с должности мэра Днепра, когда в городе откроют аэропорт.

"Я готов хоть завтра с ним (креслом городского головы – ИФ) расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление", - заявил он.

Кроме того, Филатов в своем видеообращении показал установленное на мосту "кресло мэра".

"А пока...Пока каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому, что власть - это не слава и признание, а тяжкий крест", подчеркнул Филатов.

Как сообщалось, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост (автодорожный мост №2) не будет отремонтирован до 14 сентября.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку", - сказал Зеленский в ходе поездки в Днепр в пятницу, проводя вместе с Филатовы осмотр моста.

В свою очередь, Филатов повторил условие: "Еще раз: если я не открываю – пишу заявление".

Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), соединяет правый и левый берег Днепра. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

Теги: #днепр #мост #филатов
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