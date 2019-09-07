В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за концерта на "Олимпийском"

В связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"7 сентября, в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", – сказано в сообщении на сайте мэрии в пятницу, со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

В частности, как сообщили в предприятии, перед началом концерта с 17:00 до 18:00 возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После его окончания около 23:00 возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В коммунальном предприятии отметили, что этот механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций и извиняются за временные неудобства.