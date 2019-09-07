События

08:17 07.09.2019

В Роменском районе горела газовая скважина "Ахтырканефтегаз"

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В Роменском районе горела газовая скважина "Ахтырканефтегаз"

В ночь на субботу в Роменском районе (Сумская обл.), предварительно в ходе несанкционированной врезки, на газовой скважине "Ахтырканефтегаз" возник пожар, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"7 сентября в 00.55 в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Анастасиевка Роменского района, предварительно в ходе несанкционированной врезки на газовой скважине №121 НГДУ "Ахтырканефтегаз" возник пожар", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

По информации спасателей, состоянием на 7.00 факельное горение ликвидировано. Огнем уничтожена одна единица техники. Всего к ликвидации было привлечено 70 чел. и 24 ед. техники, из них от ГСЧС 53 чел. л/с и 14 ед. техники.

На месте происшествия работает мобильная оперативная группа ГСЧС Украины.

Теги: #газскважина #сумская_область #пожар
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