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04:54 07.09.2019

В Киеве почтят память выдающихся украинских ученых

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В Киеве почтят память выдающихся украинских ученых

В Киеве будут установлены доски в честь украинских ученых на зданиях институтов и библиотеки профильных Национальных академий наук Украины, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Для памяти выдающихся украинских ученых в Киеве установят мемориальные доски", – говорится в распоряжении КГГА №1582.

Мемориальные доски, учитывая протокол заседания комиссии по вопросам установления памятных знаков в городе Киеве, обустроят: в честь выдающегося ученого, физиолога растений и радиобиолог, академика Национальной академии наук Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины Дмитрия Гродзинского - на фасаде здания Института физиологии растений и генетики НАН Украины на ул.Васильковской, 31/17.

На ул.Владимира Винниченко, 9-А будет установлена доска в честь украинского ученого, медика, хирурга Александра Возианова - на фасаде здания Института урологии Национальной академии медицинских наук Украины.

В честь украинского ученого-агронома Генриха Коха установят доску на фасаде здания Национальной научной сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии наук Украины на ул. Героев Обороны, 10.

"Расходы, связанные с изготовлением и установкой мемориальных досок, будут профинансированы за счет внебюджетных средств. Ответственность за содержание и сохранность мемориальных досок несут учреждения, на фасаде которых они будут установлены", – добавили в КГГА.

Теги: #киев #память #ученые
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