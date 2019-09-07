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02:25 07.09.2019

Киевпастранс: все сотрудники будут трудоустроены или получат выходное пособие

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Киевпастранс: все сотрудники будут трудоустроены или получат выходное пособие

Киевские кондукторы КП "Киевпастранса" после ликвидации этой должности могут перейти на альтернативные позиции в компании или получить выходное пособие, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"Каждому кондуктору мы в течение года предлагали и предлагаем альтернативные и соответствующие образовательном и квалификационному уровню позиции в компании, и не только в нашей, но и в смежных, касающихся транспортной сферы, примером, в Киевтранспарксервис и других", - цитирует слова генерального директора КП "Киевпастранс" Дмитрия Левченко пресс-служба столичной мэрии на странице в Фейсбук в пятницу.

Переподготовка кондукторов осуществляется на базе учебно-курсового комбината.

Левченко также подчеркнул, что ни один из сотрудников, желающих работать, учиться и достичь нового профессионального уровня, не останется за бортом трансформированного предприятия. "А в случае, если человек сделает выбор в пользу освобождения, ему будет выплачено выходное пособие в размере, определенном законодательством", – добавил он.

В КГГА напомнили, что 30 октября завершается опытная эксплуатация электронного билета и общественный транспорт столицы полностью переходит на автоматизированную систему оплаты проезда. С 1 ноября 2019 оплатить проезд в муниципальном общественном транспорте можно будет только по безналу - с помощью Единого электронного билета, карточки киевлянина или карточки метро, которая вскоре будет изъята из обращения. Проверяют факт оплаты пассажиром транспортной услуги контроллеры с помощью специального прибора инспекции. Так, при осуществлении контроля оплаты проезда контроллер переводит систему и транспортные терминалы в режим контроля и специальным прибором проверяет факт оплаты пассажиром транспортной услуги перевозчика.

Теги: #киев #киевпастранс #кондуктор #трудоустройство
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