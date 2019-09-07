На запорожском курорте Приморск горит электроподстанция
В Запорожской области в курортном Приморске загорелась электроподстанция, большая часть города осталась без света.
Об этом сообщают свидетели происшествия, которые размещают фото и видео пожара в запорожском райцентре Приморск в соцсетях.
По словам местных жителей, в приморской РЭС произошел взрыв, после чего электроподстанция загорелась. Предположительно, в объект попала молния.
Также они сообщают, что в результате пожара большая часть города, в котором продолжается курортный сезон, остался без электроснабжения. Есть информация о том, что без света находится местная больница.
Кроме того, местные СМИ цитируют пост народного депутата Павла Мельника, размещенного в Facebook, где тот сообщает, что срочно выезжает из Киева в Запорожье, где вместе с новоназначенным главой Запорожской ОГА Виталием Туринком намерен решать сложившуюся катастрофическую ситуацию.
В Управлении ГСЧС региона, а также в ОАО "Запорожьеоблэнерго" пообещали агентству прокомментировать ситуацию позже.