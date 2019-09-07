События

00:33 07.09.2019

На запорожском курорте Приморск горит электроподстанция

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На запорожском курорте Приморск горит электроподстанция

В Запорожской области в курортном Приморске загорелась электроподстанция, большая часть города осталась без света.

Об этом сообщают свидетели происшествия, которые размещают фото и видео пожара в запорожском райцентре Приморск в соцсетях.

По словам местных жителей, в приморской РЭС произошел взрыв, после чего электроподстанция загорелась. Предположительно, в объект попала молния.

Также они сообщают, что в результате пожара большая часть города, в котором продолжается курортный сезон, остался без электроснабжения. Есть информация о том, что без света находится местная больница.

Кроме того, местные СМИ цитируют пост народного депутата Павла Мельника, размещенного в Facebook, где тот сообщает, что срочно выезжает из Киева в Запорожье, где вместе с новоназначенным главой Запорожской ОГА Виталием Туринком намерен решать сложившуюся катастрофическую ситуацию.

В Управлении ГСЧС региона, а также в ОАО "Запорожьеоблэнерго" пообещали агентству прокомментировать ситуацию позже.

Теги: #электроподстанция #запорожская #пожар
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