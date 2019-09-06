Богдан: не могу комментировать освобождение удерживаемых лиц, но граждане Украины, их свобода и здоровье – главная ценность для нашего государства

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отмечает, что не может комментировать взаимное освобождение удерживаемых лиц с Российской Федерацией, но подчеркивает, что граждане Украины, их свобода и здоровье – главная ценность для государства.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.