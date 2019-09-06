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19:32 06.09.2019

В Украину направили международной технической помощи на $ 5,9 млрд - газета

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В Украину направили международной технической помощи на $ 5,9 млрд - газета

В первом полугодии текущего года международного технической помощи Украине было выделено на $5,9 млрд, которые были адресованы на реализацию 522 проектов, сообщает сайт еженедельника "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA).

Это на 1 млрд больше, чем за аналогичный период 2018 года (477 проектов общей проектной стоимостью $ 4,9 млрд).

Как уточняют в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, в это число входит 10 проектов суммарной стоимостью $ 2,4 млрд, финансируемых из Чернобыльского Фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

В I полугодии крупнейшими донорами были США - более $ 2,2 млрд, ЕС - $ 470 млн, Германия - $ 345 млн, Канада - $ 141 млн.

По сферам целевого назначения финансировались проекты МТП в сфере ядерной безопасности - $ 2,6 млрд (45%), нацбезопасности и обороны - $ 1,4 млрд (24%), управления и гражданского общества - $ 447 млн (8%), на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц - $ 364 млн (6%).

В Минэкономразвития также отмечают, что еще были подписаны три договора с правительством Китая на поставку медоборудования для семи больниц, 50 спасательных машин для ГСЧС и 200 млн юаней (около $ 30 млн); четыре договора с правительством США на сумму $ 88 млн; пять соглашений с Еврокомиссией о финансировании программ на сумму 126,9 млн евро и один договор с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на $ 350 000.

Теги: #техпомощь #запад
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