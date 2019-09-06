Заместителю КО "Киевзеленстрой" и подрядчику сообщили о подозрении в хищении бюджетных средств – прокуратура

Правоохранители разоблачили преступную схему по хищению бюджетных средств, выделенных на благоустройство парка "Партизанская слава" в Дарницком районе Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По результатам проведенного предварительного расследования сообщено о подозрении заместителю руководителя Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" и директору подрядной организации, которыми в заговоре, в декабре 2018 года, подписаны акты приема выполненных работ по капитальному ремонту благоустройства парка "Партизанская Слава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма договора составила 44 млн грн. Однако, как установили эксперты, работы на более 9 млн грн подрядчиком не выполнены. В частности, не обустроены фонтан, парковые скамейки, детская площадка и прочее обустройство парка.

"Действия должностных лиц квалифицированы по ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность других должностных лиц к совершению данного уголовного преступления.