События

19:01 06.09.2019

Заместителю КО "Киевзеленстрой" и подрядчику сообщили о подозрении в хищении бюджетных средств – прокуратура

1 мин читать
Заместителю КО "Киевзеленстрой" и подрядчику сообщили о подозрении в хищении бюджетных средств – прокуратура

Правоохранители разоблачили преступную схему по хищению бюджетных средств, выделенных на благоустройство парка "Партизанская слава" в Дарницком районе Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По результатам проведенного предварительного расследования сообщено о подозрении заместителю руководителя Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" и директору подрядной организации, которыми в заговоре, в декабре 2018 года, подписаны акты приема выполненных работ по капитальному ремонту благоустройства парка "Партизанская Слава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма договора составила 44 млн грн. Однако, как установили эксперты, работы на более 9 млн грн подрядчиком не выполнены. В частности, не обустроены фонтан, парковые скамейки, детская площадка и прочее обустройство парка.

"Действия должностных лиц квалифицированы по ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность других должностных лиц к совершению данного уголовного преступления.

Теги: #подозрение #киевзеленстрой
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:46 06.09.2019
Экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении, начата процедура их розыска – Луценко

Экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении, начата процедура их розыска – Луценко

01:13 06.09.2019
Леснику, не заметившему незаконную вырубку на 8млн грн в Чугуево-Бабчанском лесхозе объявлено о подозрении

Леснику, не заметившему незаконную вырубку на 8млн грн в Чугуево-Бабчанском лесхозе объявлено о подозрении

20:06 02.09.2019
Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

05:36 30.08.2019
Запорожский облпрокурор заочно огласил подозрение в смертельном ДТП депутату облсовета Гришину

Запорожский облпрокурор заочно огласил подозрение в смертельном ДТП депутату облсовета Гришину

04:35 24.08.2019
В Черкасской области жителю Киевщины сообщили о подозрении в разбойном нападении

В Черкасской области жителю Киевщины сообщили о подозрении в разбойном нападении

15:23 23.08.2019
Главврачу Минспорта объявлено подозрение в рамках дела о закупках для спортсменов сомнительных препаратов

Главврачу Минспорта объявлено подозрение в рамках дела о закупках для спортсменов сомнительных препаратов

17:13 22.08.2019
Еще троих полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине

Еще троих полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине

20:06 21.08.2019
Бывший первый замгенпрокурора Кузьмин заявляет, что не является подозреваемым ни в одном деле

Бывший первый замгенпрокурора Кузьмин заявляет, что не является подозреваемым ни в одном деле

11:22 19.08.2019
Прокуратура уведомила о подозрении владельца одесской гостиницы, в которой на пожаре погибли девять человек

Прокуратура уведомила о подозрении владельца одесской гостиницы, в которой на пожаре погибли девять человек

09:11 18.08.2019
Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн

Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян, утверждает адвокат Рыбин

Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

Украина и JIT могли согласиться отпустить Цемаха, так как у следствия достаточно доказательств причастности РФ к крушению "Боинга"

Апелляционный суд оставил Грымчака под стражей

С весны количество посетителей Чернобыльской зоны выросло многократно

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция задержала злоумышленника, стрелявшего в Киеве в пассажиров троллейбуса

На Киевщине СБУ разоблачила организованную группировку на поставках оружия уголовным кругам

В Украину направили международной технической помощи на $ 5,9 млрд - газета

Кабмин предложит Раде создать Долговое агентство для эффективного управления госдлогом

Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян, утверждает адвокат Рыбин

Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП на Львовщине

На Луганщине СБУ разоблачила на взятках чиновника Госгеокадастра

Киев выполнил практически все свои обязательства в переговорах по взаимному освобождению лиц между Украиной и РФ - Рыбин

Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

Wizz Air предупреждает о возможных задержках рейсов из-за загруженности авиапространства ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА