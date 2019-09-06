Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП на Львовщине

Двое человек погибли и двое травмированы в ДТП на автодороге "Львов-Шегини" в селе Гостинцеве Мостиского района Львовской области, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 15:45 пятницы. 69-летьний водитель внедорожника "Мерседес" сначала совершил наезд на двоих пешеходов, потом – на велосипедиста. После этого автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате наезда велосипедист умер от полученных травм, также погиб и водитель автомобиля.

Пешеходы госпитализированы в Мостискую районную больницу.

Полиция устанавливает причины ДТП.