События

18:46 06.09.2019

Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП на Львовщине

1 мин читать
Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП на Львовщине

 Двое человек погибли и двое травмированы в ДТП на автодороге "Львов-Шегини" в селе Гостинцеве Мостиского района Львовской области, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 15:45 пятницы. 69-летьний водитель внедорожника "Мерседес" сначала совершил наезд на двоих пешеходов, потом – на велосипедиста. После этого автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате наезда велосипедист умер от полученных травм, также погиб и водитель автомобиля.

Пешеходы госпитализированы в Мостискую районную больницу.

Полиция устанавливает причины ДТП.

Теги: #погибшие #дтп #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:07 05.09.2019
Во Львовской области при задержании сбежавших из колонии ранен полицейский

Во Львовской области при задержании сбежавших из колонии ранен полицейский

08:35 05.09.2019
В полиции уточнили количество пострадавших в ДТП во Львовской области

В полиции уточнили количество пострадавших в ДТП во Львовской области

08:26 05.09.2019
Во Львовской области после отравления на свадьбе госпитализировали 11 человек

Во Львовской области после отравления на свадьбе госпитализировали 11 человек

08:07 05.09.2019
Во Львовской области в аварию попал автобус с детьми, пострадали 13 человек

Во Львовской области в аварию попал автобус с детьми, пострадали 13 человек

04:36 05.09.2019
На Харьковщине водитель, сбивший мужчину в инвалидной коляске и бросивший его умирать, предстанет перед судом

На Харьковщине водитель, сбивший мужчину в инвалидной коляске и бросивший его умирать, предстанет перед судом

10:01 04.09.2019
Во Львовской области из колонии сбежали двое заключенных

Во Львовской области из колонии сбежали двое заключенных

20:37 02.09.2019
Во Львовской области столкнулись автобус и грузовик, более 10 человек пострадали

Во Львовской области столкнулись автобус и грузовик, более 10 человек пострадали

08:33 02.09.2019
Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пострадавших нет

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пострадавших нет

18:50 30.08.2019
Пожар на химпредприятии во Львовской области ликвидирован – ГСЧС

Пожар на химпредприятии во Львовской области ликвидирован – ГСЧС

16:16 30.08.2019
Пожар на складе химпредприятия во Львовской области локализован, пострадали два сотрудника

Пожар на складе химпредприятия во Львовской области локализован, пострадали два сотрудника

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян, утверждает адвокат Рыбин

Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

Украина и JIT могли согласиться отпустить Цемаха, так как у следствия достаточно доказательств причастности РФ к крушению "Боинга"

Апелляционный суд оставил Грымчака под стражей

С весны количество посетителей Чернобыльской зоны выросло многократно

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция задержала злоумышленника, стрелявшего в Киеве в пассажиров троллейбуса

На Киевщине СБУ разоблачила организованную группировку на поставках оружия уголовным кругам

В Украину направили международной технической помощи на $ 5,9 млрд - газета

Кабмин предложит Раде создать Долговое агентство для эффективного управления госдлогом

Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян, утверждает адвокат Рыбин

Заместителю КО "Киевзеленстрой" и подрядчику сообщили о подозрении в хищении бюджетных средств – прокуратура

На Луганщине СБУ разоблачила на взятках чиновника Госгеокадастра

Киев выполнил практически все свои обязательства в переговорах по взаимному освобождению лиц между Украиной и РФ - Рыбин

Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

Wizz Air предупреждает о возможных задержках рейсов из-за загруженности авиапространства ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА