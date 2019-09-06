Прекращение огня на Донбассе создало условия для ремонта и обслуживания важной инфраструктуры до начала зимы – глава СММ ОБСЕ

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик констатирует, что возобновление режима прекращения огня, которое началось 21 июля на Донбассе, создало более безопасные условия для проведения ремонтных работ и обслуживания критически важной инфраструктуры до начала зимы.

"Возобновление неограниченного прекращения огня привело к значительному сокращению жертв среди гражданского населения и создало более безопасные условия для ремонта и обслуживания критически важной инфраструктуры до наступления зимы", - приводятся слова Чевика в пресс-релизе СММ ОБСЕ в пятницу.

В то же время он подчеркивает, что существует потребность в улучшении свободы передвижения, поэтому важно иметь больше безопасных контрольно-пропускных пунктов для въезда/выезда (КПВВ).

Глава СММ ОБСЕ в Украине также сообщил о позитивных событиях в районе разграничения вблизи Станицы Луганской, отметив, что основные усилия по демонтажу укреплений продвигаются. В этом контексте он приветствовал работу саперов и инженеров по обеспечению безопасности гражданских лиц и подготовке к ремонту разрушенного участка моста.