С весны количество посетителей Чернобыльской зоны выросло многократно

Рекордное количество туристов посетило зону отчуждения Чернобыльской АЭС в текущем году после того, как с марта начался стремительный рост визитов, сообщается на сайте Государственного агентства Украины по управлению зоны отчуждения в пятницу.

"В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74 671 турист за 8 месяцев. Только за август 2019 зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещало менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти", - говорится в сообщении.

В Госагентстве также анонсировали начало работы водных и воздушных туристических маршрутов в зоне отчуждения, но подчеркнули, что полноценных старт станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов.

В настоящее время в зоне отчуждения утвержден 21 маршрут для посетителей, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушных. Водные маршруты были разработаны в этом году во исполнение указа Президента "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

"Основная задача, которая стоит перед нами - безопасность каждого посетителя, который пересекает границы зоны отчуждения. Количество посетителей значительно возрастает ежегодно, как и интерес к теме Чернобыля в целом. Чтобы обеспечить потребность посетителей в интересной и правдивой информации, мы поддерживаем развитие новых форм посещения, которые позволяют нам качественно коммуницировать с туристами", - отметил глава Госагентства Виталий Петрук.