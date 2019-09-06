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15:35 06.09.2019

Дубилет поручил прекратить закупку канцелярии с символикой Кабмина

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Дубилет поручил прекратить закупку канцелярии с символикой Кабмина

 Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку секретариатом правительства канцелярских предметов с символикой Кабмина.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - написал Дубилет в своем блоге в социальной сети Instagram в пятницу, сопроводив сообщение фотографией блокнотов с правительственной символикой.

Теги: #канцелярия #дубилет #кабмин
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