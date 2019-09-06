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15:25 06.09.2019

Минюст намерен создать третейский суд

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Минюст намерен создать третейский суд

 Министерство юстиции Украины намерено создать отдельный третейский суд, сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию The Page.

"Хотим создать отдельный третейский суд. Например, сейчас Украина судится в Стокгольме. Там есть авторитетный международный суд. Все это можно будет сделать здесь. Чтобы появилось доверие, нам придется взять иностранных судей с хорошей репутацией. Это достойная альтернатива. И один из возможных вариантов улучшить инвестиционный климат для крупного бизнеса, у которого есть негативный опыт, у которого забирали активы. Мы этим точно займемся",- сказал он.

Малюська также отметил, что первой задачей министерства будет ликвидировать коррупционную составляющую в судебной системе.

"Просто банально сейчас первая задача - убрать существующий произвол, коррупционную составляющую, которой пронизаны все ветви. Затем строить новую инфраструктуру, имея хоть какую-то базовую стабильность. Потому что сейчас приглашать иностранцев, строить арбитражные суды, когда можно отобрать все без суда, в этом нет смысла. Мы закрываем ключевые дыры в ближайший месяц и затем переходим к более долгосрочным планам",- сказал он.

Кроме того, министр отметил, что новый суд должен работать наравне со Стокгольмским и Лондонским судами.

"Существует опция, мы ее попробуем реализовать, - это привести сюда третейских арбитров, иностранных судей и попытаться создать здесь арбитраж, который должен иметь прекрасную репутацию, был бы надежным, работал бы наравне со Стокгольмом и Лондоном", - сказал он.

Теги: #малюська #минюст #суд
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