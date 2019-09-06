События

15:06 06.09.2019

Касько назначен первым заместителем генпрокурора

2 мин читать
Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора Украины, сообщают в Генпрокуратуре.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу на сайте ведомства.

Касько окончил Львовский государственный университет им.Ивана Франко в 1998 году, с этого же года начал работать в органах прокуратуры во Львовской области.

С 2002 по 2005 гг работал старшим прокурором Генпрокуратуры, в 2005-2007 - занимался юридической практикой, впоследствии вернулся в Генпрокуратуру и возглавил международно-правовое управление.

В 2014 году Касько был назначен заместителем генпрокурора, уволился с должности в 2016 году и занимался адвокатской практикой.

В 2016 году Генпрокуратура уведомила о подозрении В.Касько в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (Мошенничество) и ч.4 ст.358 (Подделка документов) Уголовного кодекса Украины. Речь шла о якобы незаконном получении квартиры как сотрудника органов прокуратуры.

Касько тогда заявил, что на то время генеральный прокурор Украины Виктор Шокин лично инициировал уголовное преследование в отношении него. "Генпрокурор Виктор Шокин, которого я публично обвинил в покрытии коррупции и саботаже реформы прокуратуры, лично инициировал и возглавляет мое уголовное преследование", - заявил Касько.

Также он заявил, что его хотят заставить покинуть страну, но не намерен этого делать, и будет бороться за свои права.

Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Касько, но при этом назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июня текущего года. Он заявил, что считает такое решение суда необоснованным и намерен его обжаловать.

Прокуроры настаивали на аресте Касько с альтернативой залога в 1,8 млн грн (эта сумма эквивалентна стоимости квартиры, которой он якобы незаконно завладел, как утверждают представители прокуратуры).

Официально о закрытии уголовного производства в отношении Касько не сообщалось.

Теги: #гпу #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:14 06.09.2019
Прокурор Запорожской области подал в отставку – первый замруководителя ОП

Прокурор Запорожской области подал в отставку – первый замруководителя ОП

13:18 06.09.2019
Зеленский назначил главой Запорожской обладминистрации Виталия Туринка

Зеленский назначил главой Запорожской обладминистрации Виталия Туринка

17:14 04.09.2019
Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

17:03 04.09.2019
Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

16:57 04.09.2019
Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Херсонской области

Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Херсонской области

16:32 04.09.2019
Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента – указ

16:01 04.09.2019
Правительство уволило Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

Правительство уволило Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

15:29 04.09.2019
Премьер Гончарук: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Премьер Гончарук: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

14:49 04.09.2019
Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА, утверждает нардеп Гончаренко

Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА, утверждает нардеп Гончаренко

12:56 04.09.2019
Кабмин на заседании в среду намерен уволить заместителей министра образования Стриху и Гребу - источник

Кабмин на заседании в среду намерен уволить заместителей министра образования Стриху и Гребу - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд оштрафовал Сытника за незадекларированный отдых в Ровенской области, защита подаст апелляцию

Форум YES пройдет 12-14 сентября в Киеве

В Киеве ищут злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, два человека ранены - полиция

Экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении, начата процедура их розыска – Луценко

Порошенко вновь не пришел на допрос в ГБР – Труба

ПОСЛЕДНЕЕ

Дубилет поручил прекратить закупку канцелярии с символикой Кабмина

Минюст намерен создать третейский суд

Беларусь могла бы совместно с Украиной или Россией принять у себя Олимпиаду - Лукашенко

Лукашенко заявляет о готовности импортировать нефть по северному маршруту, через Польшу и Прибалтику

Суд оштрафовал Сытника за незадекларированный отдых в Ровенской области, защита подаст апелляцию

Лукашенко потребовал, чтобы Россия "не гнобила и не наклоняла" Беларусь

Форум YES пройдет 12-14 сентября в Киеве

Глава Нацагентства по госслужбе о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи

В Киеве ищут злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, два человека ранены - полиция

В Нацагентстве по госслужбе нет жалоб от служащих о сексуальных домогательствах или буллинге ЛГБТ - Ващенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА