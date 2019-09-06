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14:57 06.09.2019

Беларусь могла бы совместно с Украиной или Россией принять у себя Олимпиаду - Лукашенко

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Беларусь могла бы совместно с Украиной или Россией принять у себя Олимпиаду - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпиаду.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - заявил Лукашенко в Бресте в пятницу.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, в Беларуси готовы объекты под Олимпийские игры. "Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - добавил Лукашенко.

Как сообщалось, Беларусь в июне провела у себя II Европейские игры.

Теги: #олимпиада #лукашенко #беларусь
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