События

14:54 06.09.2019

Лукашенко заявляет о готовности импортировать нефть по северному маршруту, через Польшу и Прибалтику

2 мин читать
Лукашенко заявляет о готовности импортировать нефть по северному маршруту, через Польшу и Прибалтику

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть "наработки", чтобы начать альтернативный России импорт нефти по северному маршруту – через Польшу и Прибалтику. При этом Лукашенко предлагает России "договариваться по-человечески".

"Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть", - заявил Лукашенко журналистам в пятницу в Бресте.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко прокомментировал возможность альтернативного импорта нефти в контексте возникающих упреков в адрес Минска со стороны РФ. "И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете… Если такая политика - обойдемся", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент провел аналогию с действиями руководства России по строительству Южного и Северного потоков для транспортировки природного газа. "Им (в России – ИФ) надоело спорить с транзитерами. Он (Президент России Владимир Путин - ИФ) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки", - сказал Лукашенко.

По его словам, "я ему (Путину – ИФ) сказал: мы так же гордо - если вы нас будете наклонять, и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, возьмем с рынка и другую нефть".

"Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн тонн чужой нефти - американской, Саудовской Аравии, еще чей-то... Азербайджанская нефть - через Украину, у нас на Мозырь проработан этот маршрут", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось, РФ является единственным поставщиком нефти в Беларусь. В 2019 году плановый объем поставок нефти для переработки на белорусских НПЗ составляет 18 млн тонн.

Поставки нефти в Беларусь с 2019 года начали дорожать из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Кроме того, доходы белорусского бюджета сокращаются из-за снижения унифицированных с РФ экспортных пошлин на нефтепродукты. По оценке Минска, в связи с этим суммарные дополнительные издержки Беларуси составят около $10,5-11 млрд за период 2019-2024 годов.

Теги: #лукашенко #нефть #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:57 06.09.2019
Беларусь могла бы совместно с Украиной или Россией принять у себя Олимпиаду - Лукашенко

Беларусь могла бы совместно с Украиной или Россией принять у себя Олимпиаду - Лукашенко

14:50 06.09.2019
Лукашенко потребовал, чтобы Россия "не гнобила и не наклоняла" Беларусь

Лукашенко потребовал, чтобы Россия "не гнобила и не наклоняла" Беларусь

17:59 05.09.2019
Транснефть планирует по итогам 9 месяцев создать резерв для выплат ущерба от форс-мажора на "Дружбе"

Транснефть планирует по итогам 9 месяцев создать резерв для выплат ущерба от форс-мажора на "Дружбе"

22:50 04.09.2019
Белоруссия будет пресекать нелегальный ввоз на свою территорию оружия из Украины

Белоруссия будет пресекать нелегальный ввоз на свою территорию оружия из Украины

14:59 04.09.2019
Нефть активно дорожает, Brent приблизилась к $59 за баррель

Нефть активно дорожает, Brent приблизилась к $59 за баррель

13:13 04.09.2019
В Минске проходит встреча ТКГ – пресс-секретарь Кучмы

В Минске проходит встреча ТКГ – пресс-секретарь Кучмы

18:48 03.09.2019
Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $57,44 за баррель

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $57,44 за баррель

15:24 03.09.2019
Крупнейшие нефтекомпании Китая наращивают темпы роста добычи газа

Крупнейшие нефтекомпании Китая наращивают темпы роста добычи газа

15:20 03.09.2019
В Госпогранслужбе Украины заявляют о существенном снижении количества оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу

В Госпогранслужбе Украины заявляют о существенном снижении количества оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу

10:56 03.09.2019
Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия - Лукашенко

Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия - Лукашенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Суд оштрафовал Сытника за незадекларированный отдых в Ровенской области, защита подаст апелляцию

Форум YES пройдет 12-14 сентября в Киеве

В Киеве ищут злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, два человека ранены - полиция

Экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении, начата процедура их розыска – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Дубилет поручил прекратить закупку канцелярии с символикой Кабмина

Минюст намерен создать третейский суд

Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Суд оштрафовал Сытника за незадекларированный отдых в Ровенской области, защита подаст апелляцию

Форум YES пройдет 12-14 сентября в Киеве

Прокурор Запорожской области подал в отставку – первый замруководителя ОП

Глава Нацагентства по госслужбе о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи

В Киеве ищут злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, два человека ранены - полиция

В Нацагентстве по госслужбе нет жалоб от служащих о сексуальных домогательствах или буллинге ЛГБТ - Ващенко

Кличко представил новую онлайн-платформу мониторинга качества воздуха в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА