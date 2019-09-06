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14:53 06.09.2019

Суд оштрафовал Сытника за незадекларированный отдых в Ровенской области, защита подаст апелляцию

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Суд оштрафовал Сытника за незадекларированный отдых в Ровенской области, защита подаст апелляцию

Сарненский районный суд (Ривненская обл.) вынес решение об административном взыскании с директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в виде штрафа за неуказанный в декларации отдых в Ривненской области, сообщил адвокат чиновника Владислав Кича.

"Суд вынес решение о взыскании штрафа в 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. грн – ИФ). Считаем абсурдным это решение суда и подадим апелляцию", - сообщил Кича агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Как сообщалось, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными". "Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить самому", - отметил он.

По его словам, в случае, если Сытник не предоставит документальных опровержений такого заявления работников охотничьего развлекательного комплекса, он, очевидно, будет иметь дело с протоколом о коррупции, который рассматривается судом.

В июле полиция вручила Сытнику административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение им ограничений при получении подарков (в связи с отдыхом на охотничьей базе). Позже в Сарненском райсуде прошел ряд заседаний по рассмотрению этого протокола.

Теги: #набу #сытник #суд #штраф
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