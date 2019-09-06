Лукашенко потребовал, чтобы Россия "не гнобила и не наклоняла" Беларусь

Президент Александр Лукашенко потребовал, чтобы "старший брат" не "гнобил и не наклонял" "младшего" и при необходимости поддерживал его. Его цитирует агентство "БелТА".

Лукашенко признал, что сейчас в двусторонних отношениях бывают "порой" проблемы, но подчеркнул, что эти проблемы возникают "не с россиянами".

"Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - сказал он.

Обвинения в том, что Минск развернулся на Запад во внешней политике, президент отверг и заявил, что придерживается многовекторности. Он отметил, что на гербе России двуглавый орел смотрит в разные стороны, и сделал вывод, что и Белоруссия должна смотреть и на Восток, и на Запад. Также он заявил, что в рабы Белоруссия не пойдет.