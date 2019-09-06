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14:14 06.09.2019

Прокурор Запорожской области подал в отставку – первый замруководителя ОП

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Прокурор Запорожской области подал в отставку – первый замруководителя ОП

 Прокурор Запорожской области Валерий Романов написал заявление об увольнении с должности, сообщил первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", эту информацию Трофимов озвучил в пятницу во время представления активу области нового главы Запорожской облгосадминистрации Виталия Туринка.

Первый замруководителя ОП рассказал, что на данный момент в Запорожской области освободилось кресло регионального прокурора, так как Романов написал заявление об увольнении.

Теги: #запорожская_область #прокурор #отставка #кадры
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