Прокурор Запорожской области подал в отставку – первый замруководителя ОП

Прокурор Запорожской области Валерий Романов написал заявление об увольнении с должности, сообщил первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", эту информацию Трофимов озвучил в пятницу во время представления активу области нового главы Запорожской облгосадминистрации Виталия Туринка.

Первый замруководителя ОП рассказал, что на данный момент в Запорожской области освободилось кресло регионального прокурора, так как Романов написал заявление об увольнении.