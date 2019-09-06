Глава Нацагентства по госслужбе о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко сообщил, что мужчины на государственной службе в Украине не пользуются возможностью выхода в декретный отпуск, это единичные случаи.

"Это единичные случаи. Преимущественно они стесняются это делать и используют это, в том числе, как возможность скрыться на время, пока "дуют какие-то политические ветры", - сказал Ващенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, сколько процентов мужчин на госслужбе идут в декрет.

По его словам, сегодня у госслужащих есть такая возможность, но, "наверное, из-за общественного мнения, которое еще по-разному на это реагирует, мужчины этим не пользуются".

Полный текст интервью с Ващенко будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".