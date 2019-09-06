В Киеве ищут злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, два человека ранены - полиция

Два человека госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, полученными в результате конфликта в троллейбусе на ул.Федорова в центре Киева, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили полицейским приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

"Двоих пострадавших, 28-ми и 43-х лет, госпитализировали. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 7 лет лишения свободы.