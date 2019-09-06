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13:26 06.09.2019

В Нацагентстве по госслужбе нет жалоб от служащих о сексуальных домогательствах или буллинге ЛГБТ - Ващенко

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 Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко заявляет, что в Нацагентство от госслужащих не поступают жалобы о сексуальных домогательствах или буллинге на почве сексуальной ориентации.

"Жалоб мы таких не получали, но саму эту тему сегодня поднимаем. То есть мы разрабатываем методики и обучаем службы управления персоналом по темам, которые ранее не то что были табу - считалось, что их вообще не существует. Например, моббинг, когда человека просто выживают из коллектива", - сообщил Ващенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, насколько часто ведомство слышит о фактах сексуальных домогательств на госслужбе.

По его мнению, украинцы не жалуются на такие темы из-за ложного понимания или боязни общественного мнения. "Думаю, что это еще инерция мышления", - сказал глава НАГС.

Подобную тенденцию Ващенко отметил и в отношении вопроса буллинга представителей ЛГБТ-сообщества на госслужбе.

"Я не помню, чтобы кто-то жаловался на эту тему. Но моя позиция абсолютно четкая - никакой дискриминации по какому-либо признаку в свободном демократическом обществе, частью которой является государственная служба, быть не может. Если такие случаи будут возникать, то реакция будет жесткой. Если вина государственного служащего будет доказана, то это будет иметь достаточно серьезные санкции, в том числе увольнение с госслужбы", - подчеркнул глава НАГС.


Полный текст интервью с Ващенко будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нагс #ващенко #госслужащие
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