Кличко представил новую онлайн-платформу мониторинга качества воздуха в Киеве

Специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Теперь в режиме онлайн можно узнать о том, насколько загрязнен воздух в том или ином районе Киева, как колеблется количество вредных веществ в зависимости от направления ветра и погодных условий. Этот сервис доступен на портале https://air.kyivsmartcity.com/. Информация о качестве воздуха отображена на интерактивной карте и постоянно обновляется", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, отслеживают ситуацию и фиксируют данные в 10 локациях во всех районах столицы, в будущем сеть независимых измерительных станций будет расширена. "Забор воздуха осуществляется ежедневно. Анализируют его за 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление", - рассказал мэр.

По словам Кличко, этим сервисом также могут пользоваться контролирующие органы, которые занимаются экологической ситуацией в украинской столице.