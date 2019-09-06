События

12:44 06.09.2019

Кличко представил новую онлайн-платформу мониторинга качества воздуха в Киеве

1 мин читать
Кличко представил новую онлайн-платформу мониторинга качества воздуха в Киеве

Специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Теперь в режиме онлайн можно узнать о том, насколько загрязнен воздух в том или ином районе Киева, как колеблется количество вредных веществ в зависимости от направления ветра и погодных условий. Этот сервис доступен на портале https://air.kyivsmartcity.com/. Информация о качестве воздуха отображена на интерактивной карте и постоянно обновляется", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, отслеживают ситуацию и фиксируют данные в 10 локациях во всех районах столицы, в будущем сеть независимых измерительных станций будет расширена. "Забор воздуха осуществляется ежедневно. Анализируют его за 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление", - рассказал мэр.

По словам Кличко, этим сервисом также могут пользоваться контролирующие органы, которые занимаются экологической ситуацией в украинской столице.

Теги: #киев #кличко #воздух
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 06.09.2019
В Киеве ищут злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, два человека ранены - полиция

В Киеве ищут злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, два человека ранены - полиция

10:25 06.09.2019
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой

В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой

06:37 05.09.2019
В Киеве ограничат движение возле вокзальной площади 7 сентября

В Киеве ограничат движение возле вокзальной площади 7 сентября

06:37 05.09.2019
В Киеве ограничат движение возле вокзальной площади 7 сентября

В Киеве ограничат движение возле вокзальной площади 7 сентября

21:39 04.09.2019
Главы фракций Киевсовета обратились к Зеленскому вновь назначить Кличко главой КГГА

Главы фракций Киевсовета обратились к Зеленскому вновь назначить Кличко главой КГГА

18:24 04.09.2019
Кличко убежден, что пешеходно-велосипедный мост в Киеве стал элементом политической борьбы против него

Кличко убежден, что пешеходно-велосипедный мост в Киеве стал элементом политической борьбы против него

17:45 04.09.2019
Решение Кабмина уволить Кличко с должности главы КГГА нарушает право киевлян на местное самоуправление – заявление "Европейской Солидарности"

Решение Кабмина уволить Кличко с должности главы КГГА нарушает право киевлян на местное самоуправление – заявление "Европейской Солидарности"

17:31 04.09.2019
Кличко: управлять Киевом хочет человек с бизнес-интересами

Кличко: управлять Киевом хочет человек с бизнес-интересами

17:31 04.09.2019
Кличко вновь будет баллотироваться на выборах мэра Киева, чтобы завершить начатые проекты

Кличко вновь будет баллотироваться на выборах мэра Киева, чтобы завершить начатые проекты

17:01 04.09.2019
Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве ищут злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса, два человека ранены - полиция

Экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении, начата процедура их розыска – Луценко

Порошенко вновь не пришел на допрос в ГБР – Труба

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий ВСУ, еще один ранен

Безсмертный о вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ: Зеленского хотят дискредитировать

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Нацагентства по госслужбе о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи

В Нацагентстве по госслужбе нет жалоб от служащих о сексуальных домогательствах или буллинге ЛГБТ - Ващенко

Неизвестные в ночь на пятницу подорвали банкомат в поселке Слобожанское Харьковской области

Порошенко не прибыл в ГБР на допрос из-за несвоевременности вручения повестки – адвокат

Экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении, начата процедура их розыска – Луценко

Порошенко вновь не пришел на допрос в ГБР – Труба

Минветеранов и Минобороны создадут совместный проектный офис – Коляда

Экс-президент Зимбабве Мугабе скончался в возрасте 95 лет

Гендиректор "Запорожстали" призывает украинских строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

Администрация США подтвердила свою позицию относительно непризнания попытки аннексии Крыма Россией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА