События

11:58 06.09.2019

Неизвестные в ночь на пятницу подорвали банкомат в поселке Слобожанское Харьковской области

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Неизвестные в ночь на пятницу подорвали банкомат в поселке Слобожанское Харьковской области.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О происшествии в полицию сообщила продавщица магазина. Она рассказала, что неизвестные разбили стекло в окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия.

На месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.

Информация зарегистрирована в Кегичивском отделении полиции. Решается вопрос о квалификации произошедшего по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #подрыв #банкомат #харьковская_область
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