События

11:02 06.09.2019

Минветеранов и Минобороны создадут совместный проектный офис – Коляда

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Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерство обороны Украины намерены создать совместный проектный офис.

"Создаем совместный проектный офис, распределяем ответственность по направлениям и работаем", - написала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на своей странице в Facebook.

В частности, она сообщила, что после встречи с министром обороны Андреем Загороднюком ведомства нашли оптимальную модель взаимодействия.

"Первое и главное, направление работы с ветеранами - общая ответственность Минобороны и Минветеранов - и начинается она с военкомата, а заканчивается церемониалом. Это тот самый НАТОвский стандарт, к которому мы шли последние времена. На практике это означает, что мы будем осуществлять обмен информацией, совместно работать с депутатским корпусом, будет разработан единый стандарт оказания медицинских услуг и психологической поддержки", - добавила Коляда.

Она подчеркнула, что у Минветеранов и Минобороны единое понимание сущности государственных ветеранских политик как составляющей национальной безопасности.

Также между министерствами достигнута договоренность работать над тем, чтобы военные госпитали, спортивные и реабилитационные объекты де-факто и де-юре были открытыми для ветеранов.

Среди прочего главы ведомств говорили о распространении проекта "Ветеранское пространство" в регионах на базе домов офицеров, находящихся на балансе Минобороны.

"Все это не будет сразу - дайте нам время. Но принципиальная договоренность достигнута. Несмотря на постоянные (заявления – ИФ) "это не возможно", - заявила Коляда.

Теги: #минобороны #офис #минветеранов
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