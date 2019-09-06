В Хмельницкой области задержана группа "закладчиков", изъяты наркотики и оружие

Хмельницкие полицейские задержали группу "закладчиков", принимавших заказы по интернету, у них изъяли около 10 кг наркотиков и наркотических средств, а также приборы для изготовления наркотиков, оружие и патроны, сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

"4 сентября, во время очередного сбыта наркотиков сотрудниками управления противодействия наркопреступности совместно со следственным управлением ГУНП в Хмельницкой области, Ярмолинецким отделом полиции, сотрудниками СБУ с привлечением бойцов спецподразделения "КОРД" и при процессуальном руководстве прокуратуры задержали группу наркодельцов", – говорится в сообщении на странице Департамента "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины в Фейсбук в четверг.

В информации сообщается, что в состав группы входило два человека: 36-летний хмельничанин и 25-летний житель Ярмолинецкого района. Распространение наркотиков они осуществляли методом "закладок". Заказ принимали через интернет-мессенджер, а оплату клиенты осуществляли с помощью электронного кошелька.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники полиции изъяли около 7 кг марихуаны, более 100 растений конопли, 1,5 кг прекурсоров, амфетамин, экстази, соли и т.д., а также приборы для изготовления наркотиков, оружие и патроны.

Злоумышленников задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст.311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ст.313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества) УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрании меры пресечения.