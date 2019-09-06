События

04:59 06.09.2019

В Харькове сотрудник колонии во время дежурства покончил с собой из служебного оружия

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В Харькове сотрудник колонии во время дежурства покончил с собой из служебного оружия

Харьковская полиция начала уголовное производство по факту гибели в результате огнестрельного ранения сотрудника исправительной колонии, находившегося на дежурстве.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации правоохранителей, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Сообщение о том, что в исправительной колонии младший инспектор отдела охраны застрелился из служебного оружия АК-74 поступила в Новобаварский отдел полиции Харькова в среду днем. Как выяснилось, в тот день в 08:00 он заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке.

Теги: #колония #самоубийство #харьков
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