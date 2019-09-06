В Харькове сотрудник колонии во время дежурства покончил с собой из служебного оружия

Харьковская полиция начала уголовное производство по факту гибели в результате огнестрельного ранения сотрудника исправительной колонии, находившегося на дежурстве.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации правоохранителей, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Сообщение о том, что в исправительной колонии младший инспектор отдела охраны застрелился из служебного оружия АК-74 поступила в Новобаварский отдел полиции Харькова в среду днем. Как выяснилось, в тот день в 08:00 он заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке.