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03:36 06.09.2019

В Польше убили украинку, правоохранители двух стран ищут убийцу

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В Польше убили украинку, правоохранители двух стран ищут убийцу

Украинские и польские полицейские сотрудничают в раскрытии убийства жительницы Львовской области, которое было совершено в конце августа на территории Польши, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в убийстве", – заявил в четверг первый заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время встречи с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем.

Как уточнил Аброськин, 30 августа 2019 в польском городе Сохачев была убита 26-летняя жительница Львовской области. Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины. По информации польских правоохранителей, после преступления он выехал на территорию Украины.

Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

"Сейчас наши совместные усилия направленные на установление места пребывания и задержание подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной", - отметил Аброськин.

Он также выразил благодарность польским коллегам за помощь в возвращении тела украинки для захоронения на родине.

В Нацполиции напомнили, что ранее сообщалось, что в результате международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.

Теги: #расследование #польша #убийство #украинка #украина
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