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02:28 06.09.2019

Для донесения информации жителям ОРДЛО о ситуации в Украине необходимо сарафанное радио – правозащитники

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Для донесения информации жителям ОРДЛО о ситуации в Украине необходимо сарафанное радио – правозащитники

Единственный способ донести правдивую информацию населению на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях о реальной ситуации в Украине – сарафанное радио, считает координатор адвокатского направления благотворительного фонда "Право на владу" Дарина Толкач.

"На оккупированных территориях не работают СМИ проукраинского направления. Нет украинских теле- и радиоканалов и, к сожалению, мы не имеем возможности адекватно информировать людей о реальной ситуации на подконтрольной правительству территории… Единственный способ донести информацию – это создать условия, при которых будет работать, так называемое, сарафанное радио", – сказала Толкач на презентации мониторингового отчета Восточной правозащитной группы "СМИ и пропаганда РФ в ОРДЛО (ноябрь 2018 – июль 2019 гг.) в четверг в Киеве.

По мнению Толкач, пока только таким образом можно будет доносить людям, проживающим на оккупированных территориях, что Украина продолжает бороться за защиту прав этих людей, борется за возвращение оккупированных территорий.

По словам директора Восточной правозащитной группы Веры Ястребовой, чтобы вести речь об интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину и о возвращении контроля над ними, надо понимать, что сейчас происходит там, "где боевики не только с оружием в руках терроризируют население, но и влияют на сознание граждан посредством жесткой и циничной пропаганды".

Она подчеркнула, что проведенный анализ позволяет говорить, что СМИ на оккупированной территории "формируют ненависть к Украине, к европейской общественности, к европейским ценностям… и создают "образ друга и семьи в лице Российской Федерации".

По словам Ястребовой, авторы отчета изучили открытые источники СМИ ОРДЛО – газеты, интернет издания и  провели опрос жителей на оккупированных территориях.

"Информационная война против Украины ведется непрерывно. Жители ОРДЛО постоянно подвергаются информационной пропаганде через местное телевидение, газеты, журналы, радио, при этом все СМИ ориентированы на РФ", - говорится в отчете.

Авторы исследования отмечают, что жители ОРДЛО считают информацию в СМИ, доступных на временно оккупированной территории, единственно верной, а доступ к украинским, европейским и мировым СМИ у них ограничен.

"При проведении интервью… и контент анализа газетных статей и телевизионных сюжетов информационно-аналитическая группа ВПГ выявила взаимосвязь между темами в СМИ ОРДЛО и настроением общественного мнения на территории ОРДЛО – существенная часть респондентов именно после сообщений об "агрессии со стороны украинских карателей" и "демонстрации результатов повреждений" изменила к худшему свое отношение к Украине", - отмечается в отчете.

В отчете также отмечается, что одним из направлений по формированию негативного отношения населения ОРДЛО к Украине являются публикации о якобы не желании украинского правительства соблюдать Минские соглашения.

Авторы отчета также констатируют, что СМИ ОРДЛО активно используют члены незаконных вооруженных формирований для привлечения в свои ряды новых участников, при этом формируя у потенциальных кандидатов "образ защитника Родины".

Для отчета было проанализировано 136 выпусков печатных СМИ ОРДЛО, проведено 159 интервью с журналистами местных изданий и людьми, проживающими на территории ОРДЛО.

Теги: #информация #украина #ордло
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