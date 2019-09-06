События

00:18 06.09.2019

Рада должна распустить Одесский облсовет из-за увольнения Ройтбурда, считают в "Батькивщине"

1 мин читать
Рада должна распустить Одесский облсовет из-за увольнения Ройтбурда, считают в "Батькивщине"

Верховная Рада уполномочена распустить Одесский областной совет за нарушения закона, напоминает заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в контексте решения облсовета о разрыве контракта директором Одесского художественного музея, художником Александром Ройтбурдом.

"Конституция предусматривает, если есть грубые нарушения закона, установленные судом, со стороны представительного органа, которым фактически является Одесский областной совет, я считаю абсолютно нормальным – как это принималось решение по другим советам – …в таком случае распускается такой совет и там назначаются выборы", - сказал он в эфире "Права на владу" на канале "1+1" в четверг вечером.

Как сообщалось, Одесский областной совет на заседании в среду принял решение о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея, художником Александром Ройтбурдом. Контракт с Ройтбурдом Одесская обладминистрация заключила 19 марта 2018 года.

Теги: #ройтбурд #рада #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 05.09.2019
Стефанчук считает необходимым разработать абсолютно новый регламент Рады

Стефанчук считает необходимым разработать абсолютно новый регламент Рады

16:50 05.09.2019
"Голос" предлагает комплексный законопроект, чтобы работа Рады стала эффективней и прозрачней

"Голос" предлагает комплексный законопроект, чтобы работа Рады стала эффективней и прозрачней

20:21 03.09.2019
Рада направила в КС законопроект, предусматривающий право парламента создавать консультативные и совещательные органы

Рада направила в КС законопроект, предусматривающий право парламента создавать консультативные и совещательные органы

20:06 02.09.2019
Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

17:55 02.09.2019
В "Голосе" призывают пересмотреть решение об объединении Минветеранов и МинВОТ

В "Голосе" призывают пересмотреть решение об объединении Минветеранов и МинВОТ

17:49 02.09.2019
"Батькивщина" и "Евросолидарность" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов

"Батькивщина" и "Евросолидарность" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов

16:24 02.09.2019
"Голос" проголосует за направление в КС законопроекта об отмене в Конституции монополии адвокатов, к остальным имеет замечания – Рахманин

"Голос" проголосует за направление в КС законопроекта об отмене в Конституции монополии адвокатов, к остальным имеет замечания – Рахманин

14:14 02.09.2019
Рада во вторник намерена окончательно лишить нардепов неприкосновенности

Рада во вторник намерена окончательно лишить нардепов неприкосновенности

12:28 02.09.2019
Депутаты предлагают наполнять Дорожный фонд штрафами за нарушение автотранспортного законодательства

Депутаты предлагают наполнять Дорожный фонд штрафами за нарушение автотранспортного законодательства

11:45 02.09.2019
Порошенко вошел в комитет Рады по интеграции с ЕС, Тимошенко - по соцполитике и защите прав ветеранов, Вакарчук – по внешней политике

Порошенко вошел в комитет Рады по интеграции с ЕС, Тимошенко - по соцполитике и защите прав ветеранов, Вакарчук – по внешней политике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в четверг восемь раз нарушили режим тишины

Цемах включен в список на обмен между РФ и Украиной – источник

Порошенко вызывают в пятницу на допрос в ГБР

Пристайко: Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу, мы - потеряли 14 тыс. наших людей

В Демидове возле Киева горит мусор на территории сортировочного завода - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию инициативы Зеленского по внесению изменений в Конституцию

Трамп перенаправил более $750 млн из программы по противодействию РФ на строительство стены с Мексикой

Зеленский намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны по стандартам НАТО и энергобезопасности

Зеленский надеется, что объемы помощи США Украине в сфере безопасности будут увеличиваться

Заседание фракции "Слуга народа" прошло при участии Зеленского, членов Кабмина и генпрокурора – нардеп Швец

Пожар на мусорной свалке в Демидове возле Киева потушен

Боевики в четверг восемь раз нарушили режим тишины

Посольство Германии в Украине приветствует начало работы ВАКС

Цемах включен в список на обмен между РФ и Украиной – источник

Секретный российский спутник "Луч" сблизился на орбите с американским Intelsat 17

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА