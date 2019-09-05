Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию инициативы Зеленского по внесению изменений в Конституцию

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает идею направить в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия) законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины, инициированные президентом Украины.

"Если мы говорим о Венецианской комиссии – одно другому не мешает. И мы об этом говорили во время заседания: мы направляем это в Конституционный суд, но после этого мы также готовы отправить Комиссии, чтобы она дала свое заключение. Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы", - сказал он в эфире программы "Право на владу" в эфире "1+1" в четверг вечером.

Ранее глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ее комитет рассмотрел предложения изменений в Конституцию, поданные президентом, и решил рекомендовать представить их на экспертизу в Венецианскую комиссию.