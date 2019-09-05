Зеленский намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны по стандартам НАТО и энергобезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал на встрече в четверг с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, с которым обсудил вопрос реализации реформ в Украине.

Зеленский обсудил с сенаторами также сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности, собеседники подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США.

Стороны положительно отметили подписанный Меморандум между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту "Северный поток-2" и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие.