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20:41 05.09.2019

Заседание фракции "Слуга народа" прошло при участии Зеленского, членов Кабмина и генпрокурора – нардеп Швец

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Заседание фракции "Слуга народа" прошло при участии Зеленского, членов Кабмина и генпрокурора – нардеп Швец

Фракция "Слуга народа" в четверг собралась на заседание при участии президента Украины Владимира Зеленского, руководства парламента, членов Кабинета министров Украины и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Сегодня здесь фактически все члены парламентской фракции "Слуга народа", президент приехал, приехал премьер-министр, генеральный прокурор, также, конечно, был спикер, заместитель спикера господин Стефанчук и руководитель офиса (президента - ИФ) господин Богдан", - рассказал член фракции "Слуга народа" Сергей Швец журналистам в четверг вечером.

Он добавил, что на встрече присутствует министр финансов Оксана Маркарова.

По словам народного депутата, участников заседания попросили не брать в помещение телефоны.

Швец рассказал, что на встрече идут "горячие дискуссии" с тем, чтобы придти к консенсусу по "болезненным вопросам", однако он ушёл от ответа о том, какие это вопросы.

Вместе с тем он сообщил, что на фракции, в частности, обсуждают организационные вопросы парламентской деятельности. Все желающие народные депутаты задают вопросы президенту Украины.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", о чем больше всего нардепы спрашивают главу государства, Швец сказал: "Прежде всего, о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплине, как эффективнее организовать работу фракции".

Как рассказал журналистам глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, на встреча "поднимался вопрос, что до 15 числа (сентября - ИФ) мы должны подготовить проект бюджета".

Он подчеркнул, что Кабмин работает над этим.

По его словам, на заседании фракции обсуждались также 37 президентских законопроектов, которые недавно были зарегистрированы в Верховной Раде.

В настоящее время заседание фракции закончилось.

Теги: #слуганарода #заседание
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