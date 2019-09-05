Заседание фракции "Слуга народа" прошло при участии Зеленского, членов Кабмина и генпрокурора – нардеп Швец
Фракция "Слуга народа" в четверг собралась на заседание при участии президента Украины Владимира Зеленского, руководства парламента, членов Кабинета министров Украины и генерального прокурора Руслана Рябошапки.
"Сегодня здесь фактически все члены парламентской фракции "Слуга народа", президент приехал, приехал премьер-министр, генеральный прокурор, также, конечно, был спикер, заместитель спикера господин Стефанчук и руководитель офиса (президента - ИФ) господин Богдан", - рассказал член фракции "Слуга народа" Сергей Швец журналистам в четверг вечером.
Он добавил, что на встрече присутствует министр финансов Оксана Маркарова.
По словам народного депутата, участников заседания попросили не брать в помещение телефоны.
Швец рассказал, что на встрече идут "горячие дискуссии" с тем, чтобы придти к консенсусу по "болезненным вопросам", однако он ушёл от ответа о том, какие это вопросы.
Вместе с тем он сообщил, что на фракции, в частности, обсуждают организационные вопросы парламентской деятельности. Все желающие народные депутаты задают вопросы президенту Украины.
Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", о чем больше всего нардепы спрашивают главу государства, Швец сказал: "Прежде всего, о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплине, как эффективнее организовать работу фракции".
Как рассказал журналистам глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, на встреча "поднимался вопрос, что до 15 числа (сентября - ИФ) мы должны подготовить проект бюджета".
Он подчеркнул, что Кабмин работает над этим.
По его словам, на заседании фракции обсуждались также 37 президентских законопроектов, которые недавно были зарегистрированы в Верховной Раде.
В настоящее время заседание фракции закончилось.