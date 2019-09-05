События

20:12 05.09.2019

Пожар на мусорной свалке в Демидове возле Киева потушен

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Пожар на мусорной свалке в Демидове возле Киева потушен

Спасатели ликвидировали возникший в четверг утром пожар на территории мусоросортировочного завода в с.Демидов Вышгородского района Киевской области.

"Пожар локализован в 15.30 на площади 1,5 га, а в 18.05 ликвидирован", - сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К тушению привлекались 18 человек личного состава, два трактора, водовозка, два самосвала по 20 тонн и три единицы другой техники.

Как сообщалось, информация о возгорании поступила спасателям в 8.37. По их прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными очагами.

Демидов находится в 20 км от Киева, население - 3,7 тыс. чел. Рядом с населенным пунктом расположен популярный у киевлян частный зоопарк.

Теги: #киевская_область #свалка #пожар
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