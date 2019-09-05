Боевики в четверг восемь раз нарушили режим тишины

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили восемь обстрелов позиций операции объединенных сил, сообщил пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 3 обстрела.