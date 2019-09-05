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19:14 05.09.2019

Посольство Германии в Украине приветствует начало работы ВАКС

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Посольство Германии в Украине приветствует начало работы ВАКС

Посольство Германии в Украине приветствует начало работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) и отмечает важности независимости правосудия.

"Поздравляем с сегодняшним стартом работы Высшего антикоррупционного суда! (…) Сохранение добропорядочности, независимости и работоспособности ВАКС имеет большое значение для юстиции. Распределение ветвей власти и независимость юстиции являются основополагающими ценностями Европы", - говорится в сообщении посольства в Твиттере.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

ВАКС начал работу 5 сентября. В этот же день в суд был направлен первый обвинительный акт - в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана (Запорожье), обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Теги: #украина #вакс #германия
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