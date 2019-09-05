В ВАКС направлен первый обвинительный акт – против экс-первого замгендиректора Института титана

Первый обвинительный акт направлен в начавший работу в четверг Высший антикоррупционный суд (ВАКС), сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Как отмечается в сообщении, САП утвердила и направила в ВАКС обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного Института титана (Запорожье), обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

"Согласно установленным фактическим обстоятельствам дела, в течение 2012-2013 гг. служащий, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские о-ва) $1,258 млн за работы и услуги, которые не предоставлялись", - рассказали в САП.

В ходе досудебного расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, руководитель САП Назар Холодницкий уведомил экс-загендиректора Института титана в совершении преступления в конце июля.

ВАКС начал работу 5 сентября.

По словам председателя суда Елены Танасевич, в ВАКС из местных судов общей юрисдикции поступит более 3 тыс. уголовных производств, из которых только по 190 досудебное расследование завершало НАБУ под процессуальным руководством САП.

Глава ВАКС сказала, что в нем будут шесть следственных судей, семь коллегий судей в первой инстанции, четыре коллегии - в апелляционной палате ВАКС.