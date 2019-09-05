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17:40 05.09.2019

Сенаторы США обсудили реформы сектора обороны с секретарем СНБО, главой СБУ и министром обороны Украины

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 Прибывшие с визитом в Украину американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи в Киеве обсудили реформирование сектора безопасности и обороны с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

"Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию сферы безопасности", - говорится в сообщении посольства в Фейсбуке в четверг.

Теги: #снбо #сша #сбу #сенаторы #реформы
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