Сенаторы США обсудили реформы сектора обороны с секретарем СНБО, главой СБУ и министром обороны Украины

Прибывшие с визитом в Украину американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи в Киеве обсудили реформирование сектора безопасности и обороны с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

"Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию сферы безопасности", - говорится в сообщении посольства в Фейсбуке в четверг.