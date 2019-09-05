Порошенко вызывают в пятницу на допрос в ГБР

Государственное бюро расследований вызывает на допрос в пятницу пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщили в ГБР.

"Порошенко вызван для проведения следственных действий в пятницу, 6 сентября", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Бюро Анжелика Иванова.

При этом она не уточнила ни времени допроса, ни уголовного производства, в рамках которого будут проводиться следственные действия.

В то же время заявитель в уголовных делах, в которых фигурирует Порошенко, экс-замглавы администрации президента времен Януковича Андрей Портнов в своем Телеграм-канале сообщил, что допрос назначен на 10.00.

3 сентября Порошенко не пришел в ГБР для проведения следственных действий, его адвокат принес заявление об уважительной причине неявки – в связи с работой в Верховной Раде.

Говоря о том, в рамках какого дела Порошенко вызвался на допрос, его адвокат Игорь Головань пояснил: "Сегодня речь шла, насколько мы смогли понять из повестки, об издании одного из указов. Мы поставили вопрос следователю еще 15 августа, чтобы они объяснили суть уголовного производства. Ответ мы не получили".

Адвокат добавил, что в четырех производствах Порошенко вызывался как свидетель.