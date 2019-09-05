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17:11 05.09.2019

Пристайко: Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу, мы - потеряли 14 тыс. наших людей

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Пристайко: Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу, мы - потеряли 14 тыс. наших людей

Украина и ее международные партнеры прилагают усилия, чтобы добиться прорыва в мирном урегулировании, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в годовщину подписания Минских соглашений.

"5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7", - написал министр в Твиттере в четверг.

Теги: #пристайко #минский_протокол #мид
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