С запуском работы ВАКС Украину поздравили в Еврокомиссии

В Европейской комиссии поздравляют Украину с началом работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и заверяют в дальнейшей поддержке его работы.

"Сегодня Верховный антикоррупционный суд Украины приступает к работе. Поздравляю Украину с этим событием. Европейский Союз продолжит оказывать поддержку Суду в выполнении его важной роли в борьбе с коррупцией!" - написал на своей странице в Твиттере комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что ВАКС, согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.