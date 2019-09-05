В список на взаимное освобождение лиц предварительно входит подозреваемыйв госизмене экс-военный Ракушин – адвокат

Подозреваемый украинскими правоохранителями в государственной измене бывший военный Александр Ракушин, освобожденный по решению суда из-под стражи под личное обязательство в третьей декаде августа, входит в предварительный список на взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией, сообщил его адвокат Родион Пугач.

"Мера пресечения моему подзащитному была изменена под личное обязательство еще в 20-х числах августа. По предварительной информации, он входит в список на обмен", - сказал адвокат агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он напомнил, что Ракушину вменяется ч.1. ст. 101 "Госизмена".