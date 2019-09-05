НБУ расценивает давление на семью экс-главы НБУ Гонтаревой как угрозу руководству регулятора

Давление на семью экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на непосредственно Гонтареву, считает Нацбанк, который расценивает такое давление как угрозу действующим должностным лицам центробанка.

"Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста", – говорится в сообщении НБУ в четверг.

Согласно ему, правление Нацбанка обращается к правоохранительным органам с просьбой обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, нынешнего руководства и сотрудников, а также проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на четверг была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.