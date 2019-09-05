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14:16 05.09.2019

Прокуратура Киевщины сообщила о подозрении и объявила в розыск бывшего нардепа-"радикала" Скуратовского

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Прокуратура Киевщины сообщила о подозрении и объявила в розыск бывшего нардепа-"радикала" Скуратовского

Киево-Святошинская местная прокуратура уведомила о подозрении в совершении уголовных преступлений бывшего народного депутата Украины и объявила его в розыск в рамках расследования уголовного производства по заявлению сельского головы с.Плахтянка (Киевская обл.) о причинении ему телесных повреждений.

"Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый экс-депутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Кроме этого, говорится в информации, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

"В настоящее время в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение – ИФ), ч. 1 ст. 126 (побои и истязания – ИФ) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством – ИФ) УК Украины. Подозреваемый объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области не указывают имени подозреваемого бывшего народного депутата. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе Верховной Рады VIII созыва, члене фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергее Скуратовском.

Теги: #нардеп #прокуратура #радикал
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