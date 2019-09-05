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12:35 05.09.2019

Глава Верховного суда предложила Зеленскому обсудить состояние независимости судов в Украине

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Глава Верховного суда предложила Зеленскому обсудить состояние независимости судов в Украине

 Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская пригласила президента Владимира Зеленского провести рабочую встречу в Кловском дворце (помещении Верховного суда) в Киеве и обсудить независимость судебной системы страны.

В четверг, выступая с приветственным словом по поводу начала работы Высшего антикоррупционного суда, Данишевская призвала судей нового суда "уважать мантию". "Именно ваши решения должны поставить точку в коррупции", - сказала она.

Глава Верховного суда подчеркнула, что доверие людей к суду и государству является общей задачей для всех судов Украины.

Обращаясь к присутствующему на мероприятии Зеленскому, Данишевская сказала: "Я бы, пользуясь случаем, господин президент, предложила бы встретиться в рабочем порядке и обсудить состояние независимости (судов - ИФ), а также то, что ещё мы можем сделать, чтобы суды в Украине всё-таки стали независимыми. Я приглашаю Вас в Кловский дворец".

Также она добавила: "Уверена, что и Высший совет правосудия был бы рад встретить Вас в своем помещении".

Обращаясь к присутствующим на мероприятии судьям ВАКС, глава Верховного суда подчеркнула, что для судейского корпуса Украины "верховенство права и права человека - прежде всего".

Теги: #верховный_суд #судья #данишевская #вакс
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