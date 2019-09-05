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12:19 05.09.2019

Сытник не видит угроз независимости НАБУ в инициативе Зеленского по закреплению в Конституции права президента назначать и увольнять директора Бюро

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Сытник не видит угроз независимости НАБУ в инициативе Зеленского по закреплению в Конституции права президента назначать и увольнять директора Бюро

 Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не усматривает угроз независимости Бюро в связи с возможностью принятия парламентом президентского законопроекта, закрепляющего в Конституции полномочия президента относительно увольнения и назначения директора НАБУ.

"Необходимо оценить не столько сам законопроект, сколько спекуляции и манипуляции, которые пошли вокруг него. Я слышал выступления отдельных депутатов из оппозиционных фракций, что это покушение на независимость Антикоррупционного бюро. Хочу сразу уточнить, что в Конституции просто продублировано право президента назначать директора Антикоррупционного бюро и создавать Антикоррупционное бюро. Но назначение директора Бюро определено законом про НАБУ. То есть, конкурс, который был предусмотрен по избранию директора НАБУ, остаётся. Это (законопроект - ИФ) - просто перенос положения закона в конституцию, ни больше и ни меньше", - пояснил Сытник на брифинге в четверг.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли, что никаких рисков с принятием данного закона не появится, Сытник сказал: "Посмотрим. Но манипуляций и спекуляций о том, что это покушение на независимость – (этого в ныне обнародованном на сайте парламента законопроекте – ИФ) - нет".

Также он добавил, что остаётся на своей должности и не имеет намерений уходить с поста. "У меня есть срок полномочий... Сейчас работаем", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о том, остаётся ли он на должности.

Теги: #президент #набу #сытник #конституция
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