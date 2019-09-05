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12:04 05.09.2019

Рада должна вскоре законодательно остановить "спам" ВАКС делами, чтобы суд смог сосредоточиться на ключевых процессах, ожидает Сытник

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Рада должна вскоре законодательно остановить "спам" ВАКС делами, чтобы суд смог сосредоточиться на ключевых процессах, ожидает Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник рассчитывает, что после принятия закона об упорядочивании подсудности дел вакс новый суд сможет сосредоточиться на эффективном рассмотрении дел, переданных от антикоррупционных органов.

"Есть соответствующий законопроект в парламенте, если он будет принят, то этот условный спам дел будет остановлен и Высший анткиорруцпионный суд сможет сосредоточиться на рассмотрении именно тех дел, которые волнуют общество. Их не так много, но и судей не так много", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

Директор НАБУ выразил убеждение, что "парламенту необходимо принять закон, который был обсужден на заседании анткиорруцпионного совета при президенте".

"Думаю, через несколько дней закон будет принят", - добавил он.

Ранее в четверг на брифинге по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда глава суда Елена Танасевич отметила, что в ВАКС из местных судов общей юрисдикции поступит более 3 тыс. уголовных дел, из которых только по 190 досудебное расследование завершало Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Теги: #набу #сытник #вакс
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